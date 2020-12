Scopriamo i corsi di formazione di CORSICEF

Negli ultimi mesi sono aumentate in modo significativo le persone interessate ai corsi di formazione a distanza e la cosa di certo non ci stupisce. Da quando infatti il nostro Paese è stato colpito dal Covid, i tradizionali corsi effettuati in presenza in aula sono diventati sempre più complessi da gestire. Alcuni sono stati annullati, altri invece hanno introdotto la possibilità dell’e-learning, con risultati tuttavia piuttosto scarsi.

Oggi scopriamo insieme quali sono i corsi di formazione proposti da CORSICEF (Centro Europeo di Formazione), ormai leader nel settore e punto di riferimento per tutti coloro che desiderano trovare un impiego con facilità, forti di una formazione ad hoc.

CHEFuoriclasse: il corso per diventare cuoco professionista

Uno dei corsi professionali CORSICEF più consigliati è proprio questo: CHEFuoriclasse. Composto da 12 unità didattiche, video esplicativi, 3 volumi incentrati sulla cucina regionale italiana e molto altro, questo corso professionale è rivolto a tutti coloro che desiderano lavorare nel settore della ristorazione e diventare dei cuochi di alto livello. CHEFuoriclasse è promosso da Antonino Cannavacciuolo ed è strutturato davvero molto bene. Ci si può preparare direttamente nella propria cucina, senza dimenticare che lo studio non può mai mancare se si desidera diventare un grande chef.

Corso per segretaria di studio medico/odontoiatrico 4.0

La segretaria di studio medico e odontoiatrico è una figura professionale sempre molto richiesta, ma oggigiorno per trovare lavoro con facilità in questo settore occorre possedere delle competenze “moderne” che un tempo non erano contemplate. Il corso proposto da CORSICEF è incentrato proprio su questo. Oltre a fornire una preparazione completa ed adeguata per quanto riguarda l’ambito socio-sanitario, la medicina, la biologia e l’informatica, prevede un modulo sulle strategie di comunicazione digitale, sempre più richieste negli ultimi anni.

Corso per diventare Assistente alla persona e all’infanzia

CORSICEF propone anche due corsi rivolti a coloro che desiderano trovare lavoro in ambito assistenziale. Il primo è specifico per diventare assistente alla persona mentre il secondo consente di apprendere tutte le competenze necessarie per lavorare con i bambini: dalla psicologia alla pedagogia, le tematiche trattate sono ampie ed offrono una formazione completa.

Corso per diventare professionista Animal Care

Un altro dei corsi professionali CORSICEF molto gettonati è quello per diventare professionista Animal Care e lavorare a contatto con gli animali. Il corso fornisce una preparazione di base, che consente poi di accedere ad uno dei quattro master specifici per diventare addestratore, assistente veterinario, toelettatore oppure responsabile delle vendite in un Pet Shop ossia in un negozio di animali e accessori per animali.