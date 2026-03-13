Scossa di terremoto in Campania

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 13 marzo, in Campania. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Palomonte, piccolo centro della provincia di Salerno. L’evento sismico, di magnitudo 2.4, è stato rilevato alle ore 9.54 e ha avuto origine a una profondità di circa 9,3 chilometri sotto la superficie terrestre.

Secondo le prime informazioni, la scossa è stata di lieve entità e non ha provocato conseguenze rilevanti. Non si segnalano infatti danni a persone o a edifici, né sono stati registrati particolari disagi nelle aree circostanti l’epicentro. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver avvertito un leggero tremore, durato pochi secondi.

Il territorio di Palomonte rientra tuttavia tra le aree considerate sismicamente sensibili. In base ai criteri di riclassificazione regionale del 2002, il comune è inserito nella zona sismica 2, una categoria che indica un livello medio-alto di pericolosità sismica e che richiede specifiche misure di prevenzione nella costruzione degli edifici.

Eventi di bassa magnitudo come quello registrato questa mattina sono relativamente frequenti in diverse aree dell’Appennino meridionale. Gli esperti ricordano che il monitoraggio costante dell’attività sismica permette di tenere sotto controllo il territorio e di garantire un sistema di allerta e prevenzione sempre più efficace per le comunità locali.