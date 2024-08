Scott McTominay accolto calorosamente a Napoli: debutto rimandato dopo la sosta

Scott McTominay è ufficialmente un giocatore del Napoli ed è stato accolto con entusiasmo dai tifosi al suo arrivo a Capodichino. Nonostante la folla, però, i sostenitori del club partenopeo dovranno attendere prima di vederlo in campo.

L’ex centrocampista del Manchester United non sarà disponibile per la panchina nella partita di oggi contro il Parma, valida per la terza giornata di campionato e ultima prima della pausa internazionale, a differenza di Romelu Lukaku. Cerchiamo di approfondire la questione.

Le motivazioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, McTominay ha concluso solo ieri le visite mediche e ha raggiunto il centro sportivo di Castel Volturno dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento.

I tifosi dovranno quindi aspettare per vedere il centrocampista scozzese indossare la maglia azzurra: il suo debutto è previsto per la sfida contro il Cagliari, che si terrà dopo la sosta. In quell’occasione, l’allenatore Antonio Conte potrà contare anche su Billy Gilmour, acquistato durante la chiusura del mercato.

Nei prossimi giorni, entrambi i giocatori si uniranno alla nazionale scozzese per le partite di Nations League in programma, che vedranno la Scozia affrontare la Polonia giovedì e il Portogallo domenica 8 settembre.