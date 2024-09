Scott McTominay conquista Napoli: in Inghilterra rimpiangono il loro idolo

In pochissimo tempo, Scott McTominay è diventato una delle nuove stelle più amate dai tifosi del Napoli. Il centrocampista scozzese, ex Manchester United, ha impressionato tutti con le sue prime apparizioni in maglia azzurra, dimostrando subito il suo valore.

Sebbene le aspettative fossero alte, vederlo in campo ha confermato quanto potesse fare la differenza. Nella sfida contro il Palermo è arrivato anche il suo primo gol, siglato appena entrato in campo su assist di Romelu Lukaku. La sua esultanza, con una corsa verso la bandierina seguita da un abbraccio dei compagni e un bacio alla maglia, ha fatto emozionare i tifosi partenopei, riportando un gesto che a Fuorigrotta non si vedeva da tempo.

L’affetto dei tifosi

McTominay è stato subito travolto dall’affetto dei tifosi, che lo hanno accolto calorosamente. Nonostante i suoi tanti anni trascorsi allo United, club in cui è cresciuto e con cui ha totalizzato ben 281 presenze, il giocatore ha mostrato un attaccamento immediato alla nuova squadra. Il suo gesto ha contribuito ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi del Napoli, che sui social hanno già manifestato il loro amore per il centrocampista.

Nel frattempo, i tifosi del Manchester United continuano a rimpiangerlo, esprimendo il loro disappunto per la cessione del giocatore. Molti di loro hanno lasciato commenti nostalgici, altri ancora hanno sottolineato le sue qualità.

La sua partenza dallo United rimane un mistero per molti, ma una cosa è certa: McTominay ha già lasciato un segno profondo a Napoli, e il suo futuro in Serie A sembra promettente.