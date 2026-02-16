Il Napoli guarda avanti e inizia a programmare il futuro partendo da una delle sue certezze: Scott McTominay. Il centrocampista scozzese si è imposto come uno dei pilastri della squadra, convincendo società e tifosi. Le sue prestazioni hanno spinto il club ad avviare con decisione il discorso legato al rinnovo contrattuale.

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, nei giorni scorsi si è già tenuto un incontro con l’agente del calciatore. Un primo summit interlocutorio ma significativo, utile a porre le basi di un accordo che potrebbe legare McTominay al club azzurro fino al 2030. La volontà del Napoli è chiara: blindare uno dei suoi uomini chiave.

Dal canto suo, il giocatore avrebbe manifestato totale apertura al prolungamento. L’intenzione di McTominay è infatti quella di continuare a vestire la maglia azzurra, sentendosi pienamente coinvolto nel progetto tecnico. Il rapporto con l’ambiente, la città e lo spogliatoio viene considerato estremamente positivo.

Nei prossimi mesi le parti torneranno a confrontarsi per entrare nel vivo della trattativa. L’obiettivo comune è arrivare a un’intesa che soddisfi tutti e garantisca stabilità e continuità al progetto del SSC Napoli. Un segnale forte, che conferma la strategia del club: costruire il futuro partendo dalle proprie certezze.