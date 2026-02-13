Scott McTominay e la sua presenza nella partita contro la Roma: la risposta ad Antonio Conte

Scott McTominay si avvicina alla sfida contro la Roma con lo spirito di chi non vuole lasciare nulla al caso in uno dei momenti chiave della stagione. Il centrocampista scozzese è diventato rapidamente un punto di riferimento per equilibrio, intensità e leadership, qualità che rendono la sua presenza in campo particolarmente preziosa in partite ad alta tensione come quella contro i giallorossi.

Nei giorni che hanno preceduto il match, qualche preoccupazione sulle sue condizioni fisiche aveva inevitabilmente acceso il dibattito interno. L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, noto per la sua attenzione alla preparazione atletica e alla gestione degli uomini, ha voluto un confronto diretto con il giocatore. Il tecnico cercava garanzie: capire se il centrocampista potesse sostenere i ritmi di una gara che si preannuncia intensa, fatta di duelli e continui ribaltamenti di fronte.

La risposta di McTominay è stata immediata e rivelatrice della sua mentalità. Senza esitazioni, ha rassicurato lo staff e ha espresso una volontà chiarissima: esserci a tutti i costi. Non una dichiarazione di circostanza, ma la presa di responsabilità di un giocatore che sente il peso e l’onore della maglia.

Questo atteggiamento ha rafforzato ulteriormente la fiducia di Conte, che vede nello scozzese una pedina fondamentale sia dal punto di vista tattico sia emotivo. In campo, la sua presenza promette di incidere su più livelli. La partita, quindi, non sarà soltanto una sfida tattica tra due squadre ambiziose, ma anche il palcoscenico ideale per vedere all’opera la resilienza di un giocatore che ha scelto di mettere la squadra davanti a tutto.