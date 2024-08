Scott McTominay, il Napoli pronto a chiudere l’affare con il centrocampista scozzese

Scott McTominay, centrocampista della nazionale scozzese, potrebbe essere a un passo dal vestire la maglia del Napoli.

Durante la recente missione in Inghilterra del direttore sportivo Mauro Manna, il club partenopeo ha sostanzialmente finalizzato l’accordo per il trasferimento del calciatore dal Manchester United, club proprietario del suo cartellino. L’operazione è stimata intorno ai 30 milioni di euro.

Il PSG in trattativa per Manuel Ugarte

Il Manchester United, nel frattempo, è in fase di trattativa con il Paris Saint-Germain per l’acquisto di Manuel Ugarte. Una volta ufficializzato il trasferimento dell’uruguaiano, McTominay sarà libero di unirsi alla squadra di Antonio Conte, seguendo così un percorso che potrebbe rivelarsi vantaggioso per entrambe le parti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’intesa con il giocatore è già stata raggiunta, rendendo l’affare sempre più probabile.

Caratteristiche tecniche

Sebbene il suo ruolo naturale sia quello di centrocampista centrale o mediano, McTominay può essere schierato anche come difensore centrale in una difesa a tre, o come interno in un centrocampo a tre. Questa capacità di adattarsi a diverse posizioni lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi allenatore.