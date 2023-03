Scotto: “Fiducia nel portare la clausola di Kim a 75 milioni”

Grazie alle prestazioni del Napoli molti quotidiani e giornalisti si stanno fermando sulla squadra partenopea. In particolare ci sono diversi giocatori che stanno portando molta attenzione su di sé. Stiamo parlando di Kim Min-Jae, Kvaratskhelia e Osimhen. Questi tre calciatori stanno dimostrando di avere qualità fuori dal comune e di essere tra i top calciatori al mondo.

Giovanni Scotto, giornalista del Roma è intervenuto a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra”. Queste le sue parole su Kim: “Tutto ciò va al di là del personaggio calcistico e ne fa un potenziale campione in tutti i sensi. La clausola di Kim è di 50 milioni, dipende dai fatturati, sarebbe al massimo 60 milioni, che per tanti club inglesi non è molto.

Il Napoli ha fiducia a portarla a 75, gli agenti di Kim pronti a trattare il rinnovo, passando da circa 2.2 milioni a circa 3. Vedremo se si riuscirà ad alzare la clausola a 75 milioni. Non so se sarà sufficiente per trattenerlo, ma può essere un argine migliore per evitare di perderlo”.

Infine ha poi concluso parlando di una possibile festa scudetto: “Il Napoli prepara una grande festa per il probabile scudetto. E’ già stato dato mandato ad un’azienda di preparare le t-shirt celebrative. Ma c’è di più: a Napoli c’è difficoltà ad approvvigionare la stoffa azzurra, c’è carenza di questi tessuti, le grandi ditte le stanno ordinando dagli Emirati Arabi. Il Napoli si è già preparato facendoli ordinare dallo Sri Lanka, dove i privati non non possono accedere. Evidentemente sta preparando una campagna importante per produrre gadget a tutto spiano”.

Kim è il pilastro della difesa partenopea, è un vero e proprio combattente, non smette mai di lottare nel rettangolo di gioco. E’ un calciatore veloce, abile nell’anticipo e dotato di una struttura fisica impressionante. Il coreano è riuscito a prendere il posto di Kalidou Koulibaly senza troppi fronzoli. A che livelli può arrivare questo giocatore?