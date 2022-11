Scout del Napoli ad Empoli: si osserva Baldanzi

Il Napoli sembra intenzionato ad aggiungersi alla corsa a Tommaso Baldanzi. Il calciatore è stato osservato speciale della partita di ieri

L’Empoli vince 1-0 contro il Sassuolo, grazie anche ad uno dei suoi giovani attualmente rappresentativi: Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 è osservato da vicino da varie squadre di Serie A, che ieri non si sono fatte indietro di certo.

Il giocatore si è visto nuovamente osservato speciale nella giornata di ieri, con il Napoli che si sta unendo alla corsa per riuscire a prelevarlo dall’Empoli. Gli occhi dei partenopei ieri erano tutti per lui, che è riuscito a decidere un’intera partita.

La concorrenza

Su Baldanzi si è già mossa mezza Serie A, con Juventus e Roma in netto vantaggio per il prospetto. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e progetta un assalto già nei prossimi mesi. L’Empoli ha un ottimo rapporto con i partenopei, quindi potrebbe avvenire una cessione favoreggiata in tal senso. Anche se non sembra vi siano margini per una cessione a stagione in corso.

Il club toscano vorrebbe monetizzare il più possibile dal giocatore, valorizzandolo al meglio e cercando di ottenere primariamente una salvezza tranquilla. Molti addetti ai lavori paragonano Baldanzi a Giovinco, nonostante fisicamente sia ancora in fase di sviluppo. Rapidità, accelerazione e grande dinamicità tutte qualità che possiede, che unite ad una buona tecnica fanno di lui un calciatore impressionante per il futuro. Non tira mai indietro il piede quando deve tirare, cercando la rete sia da fuori che da dentro l’area. È un 2003, ma gioca già come un veterano.