Scout del Napoli in Germania per un giovane talento: ecco di chi si tratta

Gli scout dei partenopei hanno visionato un giovane talento della Germania Under 21. Il calciatore in questione si è messo in mostra contro i pari d’età della Lettonia e sembra poter essere un possibile acquisto per il mercato di gennaio

Un tedesco per il Napoli

Il Napoli ha puntato un nuovo centrocampista per il futuro. Al giorno d’oggi sono rari i trequartisti con estro e tanta, tanta sostanza. Un po’ come Kevin De Bruyne, insomma. Talmente complicati da trovare che appena ne trovi uno devi tenertelo stretto.

Proprio Kevin De Bruyne non sarà eterno, è alla fine della sua carriera si può dire, e Aurelio De Laurentiis sembra volersi premunire prendendo qualcuno da fargli crescere dietro. Gli scout partenopei sarebbero stati avvistati durante la partita tra le Under 21 di Germania e Lettonia, dove ha brillato un talento in particolare: quello di Muhammed Damar. Per lui 2 assist e un 1 gol, in una partita agevole per i giovani tedeschi.

Precedenti non favorevoli per i tedeschi a Napoli

Questo giovane avrà il peso delle aspettative di tanti tifosi partenopei: quello di riscrivere la storia della sua nazione legata ai colori azzurri. Sono soltanto tre i calciatori tedeschi ad aver giocato con il Napoli e tutti e tre non portano un bel ricordo di sé… anzi, sono quasi stati dimenticati. Il primo, più recente, è Diego Demme. Il più indimenticabile tra i tre, oltre a quelli con più presenze, specialmente per quanto è arrivato ad attrarre lo scontento dei tifosi azzurri nell’andarsene. Poi c’è Amin Younes, centravanti tedesco che ha segnato 4 reti in 27 presenze, non un impatto impressionante. L’ultimo è Thorsten Flick, che ha giocato appena 2 presenze prima di ritornare in Germania.