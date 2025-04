Scouting per il post Conte: i nomi nel caso in cui il tecnico vada via

Il futuro della panchina del Napoli si tinge di incertezza, con il club partenopeo che valuta diverse opzioni in vista della prossima stagione. Nonostante Antonio Conte sia attualmente alla guida della squadra, persistono voci su un suo possibile addio al termine del campionato. In tale scenario, il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe considerando alternative di alto profilo, tra cui Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri

Conte ha riportato entusiasmo a Napoli, portando la squadra al secondo posto in classifica, a soli tre punti dall’Inter, e rilanciando le ambizioni europee dopo una stagione deludente. Tuttavia, il tecnico salentino ha sottolineato che l’obiettivo primario resta la qualificazione alla Champions League, lasciando aperta la possibilità di un futuro lontano da Napoli.​

In caso di separazione, Vincenzo Italiano emerge come uno dei candidati principali. L’attuale allenatore del Bologna è apprezzato per il suo gioco propositivo e la capacità di valorizzare i giovani talenti. Tuttavia, alcuni osservatori sottolineano le differenze filosofiche tra Italiano e Conte, evidenziando come una transizione tra i due potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nello stile di gioco della squadra.

Massimiliano Allegri rappresenta un’altra opzione di prestigio. Il tecnico livornese, attualmente fermo dopo l’avventura alla Juventus, è noto per la sua esperienza e capacità di gestire squadre di alto livello. Tuttavia, non risultano contatti concreti tra Allegri e il Napoli, rendendo questa pista al momento meno probabile. Con sei giornate rimanenti, il Napoli si trova in una fase cruciale, sia per il presente che per il futuro. Le decisioni prese nelle prossime settimane saranno determinanti per delineare la guida tecnica e le ambizioni del club nella prossima stagione.​