Scozia-Ungheria, terribile scontro in campo: Varga crolla al suolo e compagni in lacrime

Momenti di grande paura e terrore si sono vissuti poco fa nella partita degli Europei tra Scozia ed Ungheria. Nella gara che vale tantissimo per accedere agli ottavi di finale della competizione, la partita è stata sospesa dopo l’intervenuto tra l’attaccante Varga con il portiere Gunn.

Il gioco è stato sospeso per diversi minuti per permettere il soccorso del giocatore, il quale è stato traportato in barella fuori dal campo e coperto da teloni per non permetterne la visione.

I suoi compagni di squadra, dopo il duro scontro, erano in lacrime, così come parte del pubblico presente sugli spalti

A descrivere il momento il portale Fanpage.it, il quale, sul proprio sito ufficiale, propone descrive il momento vissuto: “Al 68′ c’è uno scontro che coinvolge il portiere Angus Gunn e l’attaccante magiaro Varga. L’impatto è molto pesante. Gunn resta a terra, ma si rialza velocemente. Varga invece no. Le immagini dopo averlo inquadrato per un attimo si rivolgono su altri protagonisti del match oltre che sugli spettatori”.

Attualmente il calciatore sarebbe in ambulanza con un corollario al collo per proteggerlo. Nei prossimi minuti si avranno maggiori informazioni.