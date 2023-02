Scudetto Napoli, Costacurta: “Le altre squadre li stanno aiutando in tutti i modi”

L’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, è intervenuto ai microfoni di SKY in cui ha parlato dell’attuale stagione di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti continua la sua marcia trionfale, nonostante ciò, i meriti degli azzurri finiscono sempre in secondo piano.

Qualche giorno fa, infatti, l’ex calciatore aveva dichiarato: “Per certi versi è più importante entrare in Champions League che vincere il campionato“. Ora, ha aggiunto: “Il Napoli sta vincendo nonostante cessioni importanti come quella di Kalidou Koulibaly. Bisogna dire, però, che le altre squadre in ottica Scudetto stanno facendo di tutto per aiutare il Napoli quest’anno“.

Le prestazioni della squadra di Luciano Spalletti sono davvero sopra la media, però, si cerca sempre di sminuire il lavoro del tecnico toscano.