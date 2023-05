Scudetto Napoli, il piano della Questura per i festeggiamenti: stop auto e scooter

Per i festeggiamenti del Napoli, la Questura si sta attrezzando per rendere un momento di felicità più sicuro: stop a scooter e auto

Ormai ci siamo: il Napoli si prepara per la vittoria dello scudetto, un sogno durato oltre 30 anni. La città è già in fermento e, sebbene i festeggiamenti siano stati rimandati dopo lo stop con la Salernitana, i tifosi napoletani non si lasciano intimorire e hanno già preparato la città. Per questo motivo, la Questura chiede lo stop alla circolazione nel centro di auto e scooter.

Festeggiare in sicurezza

Come si legge questa mattina sul sito di Repubblica, il questore Alessandro Giuliano ha inviato una nota al prefetto Claudio Palomba e al sindaco Gaetano Manfredi per chiedere lo stop di auto e scooter nel centro della città nelle giornate di mercoledì e giovedì a partire dalle ore 20:30. Ecco quanto si legge:

“Nella richiesta Giuliano ipotizza la possibile concretizzazione matematica della vittoria del campionato (in caso di mancata vittoria della Lazio, ndr) per domani (mercoledì 3 maggio) o per il giorno dopo e chiede l’adozione di questi provvedimenti per la tutela dell’ordine pubblico: dalle 20,30 di mercoledì 3 maggio, fino a cessate esigenze, che dovrà valutare l’autorità di pubblica sicurezza, di giovedì 4 maggio e dalle ore 20,30 di giovedì fino alle cessate esigenze di venerdì, il divieto di accesso e transito veicolare nelle aree del centro cittadino”.