Scudetto, non contano più gli scontri diretti: in caso di arrivo a pari punti si giocherà uno spareggio

Il Napoli sta per vincere il suo terzo Scudetto. Manca un solo punto alla compagine di Luciano Spalletti per portare a casa il tricolore. Ma, cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti con la Lazio di Maurizio Sarri? Rispetto al passato, ci sono delle differenze dal momento che non conta più il risultato degli scontri diretti.

In caso di arrivo a pari punti, infatti, il campionato italiano viene deciso da uno spareggio tra le due squadre. In ogni caso, il Napoli può stare tranquillo. Anche perdendo tutte le partite rischia di diventare campione d’Italia. Basta un pareggio o una sconfitta della Lazio per la matematica certezza.