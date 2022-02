Scudetto Serie A, Di Marzio: “Scudetto all’Inter, la posizione del Napoli”

Il campionato di Serie A, quest’anno, è davvero avvincente, con ben tre squadra pronte ad alzare al cielo il trofeo più ambito: Inter, Napoli e Milan. A queste, grazie al calciomercato invernale, può aggiungersi anche la Juventus.

Ai microfoni di Canale 8 è intervenuto il giornalista Gianluca Di Marzio, il quale ha espresso anche la sua preferenza: “Quale sarà la classifica finale del campionato? Dico Inter, Milan, Napoli, Juventus“.

Per Di Marzio, quindi, il Napoli non vincerà il tricolore ma comunque si classificherà in maniera diretta alla prossima Champions League.

L’obiettivo iniziale della dirigenza partenopea è infatti quello di ritornare nella massima competizione europea.

Aurelio De Laurentiis, nonostante i conti in rosso, ha preferito non cedere i migliori durante lo scorso mercato estivo e consegnare a Luciano Spalletti una squadra in grado di arrivare fino in fondo.