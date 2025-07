Scuola, con il “6” in condotta è previsto il “compito di cittadinanza”: cosa cambia da settembre

Sono tante e importanti le novità in arrivo per il nuovo anno scolastico. A partire da settembre, in tutte le scuole secondarie, ossia medie e superiori, sarà necessario avere 7 in condotta per essere ammesso all’anno successivo. Per chi, invece, avrà 6 scatta il compito di cittadinanza.

LA CONDOTTA E IL COMPITO DI CITTADINANZA – Tra le novità previste dalla riforma condotta, gli studenti e le studentesse delle scuole di secondo grado che avranno 6 in condotta non verranno ammessi automaticamente alla classe successiva, ma dovranno svolgere un elaborato su temi di cittadinanza attiva.

“È un segnale forte e chiaro: nella scuola italiana il rispetto per la persona e per le istituzioni è imprescindibile”, ha così dichiarato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Chi otterrà 6 in condotta, quindi, dovrà presentare un elaborato scritto su tematiche di cittadinanza civile, collegate ai comportamenti che l’hanno portato a tale voto. Non si tratta di una punizione, ma di un’opportunità educativa. Una commissione dovrà valutare l’elaborato e solo in caso di esito positivo, lo studente sarà ammesso all’anno successivo.

Le sanzioni disciplinari non saranno più solo punitive: al posto delle sospensioni, le scuole potranno attivare percorsi formativi alternativi, come attività di riflessione o progetti di cittadinanza solidale. L’obiettivo è responsabilizzare gli studenti e rafforzarne il senso civico, lasciando alle scuole autonomia sulle modalità, entro un quadro nazionale comune.