Scuola, nuova proposta: “Con questo caldo, meglio iniziare ad ottobre”

Sebbene manchino ancora diverse settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico 2024/2025, la riapertura della scuola è già al centro del dibattito. A scatenare il caos è stata la richiesta di alcuni sindacati e di varie associazioni di modificare il calendario scolastico, posticipando la riapertura.

“Con questo caldo, meglio iniziare ad ottobre” – Visti i cambiamenti climatici che stanno avvenendo e le temperature da record che si stanno registrando in questi ultimi mesi, alcuni sindacati e associazioni hanno deciso di prendere in mano la situazione scolastica e di fare una richiesta precisa al ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

In vista delle alte temperature che si raggiungeranno anche a settembre, in molti hanno richiesto che la riapertura delle scuole venga posticipata ad ottobre. A spiegare la richiesta è stato Marcello Pacifico, il presidente dell’Anief:

“Con questa afa è assurdo iniziare le lezioni entro metà settembre, meglio ottobre. Ci vuole buon senso e lungimiranza. Anche i cicli produttivi devono cambiare e la pubblica amministrazione deve avviare questi cambiamenti secondo il clima”.

Ad appoggiare tale proposta è anche il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, che ha richiesto il parere di diverse autorità scientifiche in ambito pediatrico per un parere sull’impatto del caldo estremo sulla salute di studenti e insegnanti.

Ad avere da ridire, però, sono state diverse associazioni di genitori. I genitori, infatti, hanno fatto presente come già tre mesi di chiusura siano difficili da far conciliare con il lavoro. Nessun genitore ha vacanze di tre mesi e questo porta tantissimi lavoratori a dover ricorrere ai centri estivi, i cui costi non sono di certo bassi. Proprio per questo è stata avviata una raccolta firme per rivedere il calendario scolastico.