Scuola, Valditara: vietati i cellulari alle superiori dal prossimo anno

Dal prossimo anno scolastico l’uso dei cellulari potrebbe essere vietato anche nelle scuole superiori. Ad annunciarlo è stato proprio Giuseppe Valditara, il ministro dell’Istruzione e del Merito, durante la trasmissione Cinque minuti in onda su Rai 1.

STOP AI CELLULARI AI CELLULARI ALLE SUPERIORI – Intervistato a Cinque Minuti, il ministro ha annunciato l’intenzione di estendere il divieto di utilizzare gli smartphone, già in vigore per le scuole del primo ciclo, anche alle scuole superiori: “Una notizia in anteprima: per il prossimo anno scolastico noi vorremmo vietare l’uso dei cellulari anche per le scuole superiori”.

Sempre nel salottino televisivo di Bruno Vespa, il politico ha così aggiunto: “Dal punto di vista scolastico il cellulare ha un impatto senz’altro negativo. Credo che la via più efficace sia quella di abituare i ragazzi a disintossicarsi, e a riportarli all’uso del libro, della carta e la penna”.

In un altro intervento televisivo, questa volta a Porta a Porta, Valditara ha voluto precisare: “Nelle prossime settimane emaneremo una circolare perché dal prossimo anno sia vietato l’utilizzo del cellulare, anche per scopo didattico, nelle scuole superiori”.

L’USO DEI SOCIAL – Il ministro ha poi spostato l’attenzione sull’utilizzo dei social, ribadendo l’importanza di vietarne l’uso ai minori di 15 anni, sperando nell’approvazione rapida della proposta di legge bipartisan in discussione in Parlamento.

Valditara ha commentato la vicenda del professore che sui social ha insultato la figlia di Giorgia Meloni: “Il rischio del licenziamento sicuramente c’è. Non voglio entrare nel merito del procedimento disciplinare, ma chi inneggia alla violenza o sui social compie azioni di disprezzo verso la vita e fa azioni veramente inqualificabili ritengo che sia incompatibile con l’insegnamento”.