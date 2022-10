Se a Gennaio parte Demme chi arriva?

Il Napoli sta vivendo una grande stagione. Nella giornata di ieri la squadra partenopea ha giocato una straordinaria partita conclusa con il risultato di 4-0 contro il Sassuolo al Maradona. Ma tra i vari calciatori, c’è qualcuno che è scontento del minutaggio e del rapporto con la rosa, stiamo parlando del centrocampista tedesco Diego Demme.

Stanislav Lobotka in questo avvio di stagione è stato insostituibile. Il centrocampista slovacco ha sempre giocato ed ha dato alla formazione azzurra tanta velocità e tranquillità in mezzo al campo. Proprio per questo, Demme non è riuscito a trovare lo spazio che richiedeva e per questo si pensa all’ipotesi trasferimento.

Non è da escludere un suo addio già nella finestra di mercato di Gennaio. Il calciatore è seguito da vari club tra cui il Valencia di Rino Gattuso. Ma nel caso in cui partisse chi potrebbe arrivare al suo posto? Ci sono vari nomi sul taccuino del dirigente sportivo azzurro Cristiano Giuntoli tra cui il giocatore del Cagliari Nahitan Nandez. Il calciatore uruguaiano è stato già, in passato, accostato alla formazione partenopea.

Nandez è un centrocampista molto duttile che può giocare sia in mediana in un centrocampo a due che come mezz’ala in uno a tre. Attualmente Nandez gioca in Serie B nel Cagliari e un’offerta di circa 10 milioni potrebbe essere davvero molto appetibile per la squadra sarda.

Ma ci sono anche altri nomi sul taccuino di Giuntoli. Due centrocampisti del Lecce hanno impressionato in maniera positiva la dirigenza azzurra. Stiamo parlando dello spagnolo Joan Gonzalez e del danese Morten Hjulmand. I prezzi di entrambi i giocatori si aggirano sui 7/8 milioni di euro, cifre che il club partenopeo potrebbero investire. Questa stessa cifra è quella che potrebbe incassare il Napoli dalla cessione di Diego Demme.