Osimhen-Galatasaray, il contratto non è stato ancora firmato: attesa snervante per ADL ed i tifosi napoletani

Presto Victor Osimhen sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Gli annunci sono arrivati ormai da ore ma manca ancora quello ufficiale del club turco e del Napoli. Il motivo per cui l’attaccante nigeriano è ancora di proprietà del club campano è perché deve ancora firmare il suo contratto nel quale andrà a percepire uno stipendio superiore ai 16 milioni di euro.

Prima di firmare il contratto, nonostante la sua volontà, Osimhen vuole vederci chiaro. Con il suo entourage sta infatti leggendo in maniera minuziosa ogni singola pagina al fine di evitare problematiche come avvenute a Napoli in questo ultimo anno.

L’annuncio arriverà ma il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli stessi tifosi, considerando il carattere non proprio tranquillo dell’attaccante, non saranno sicuri fin quando il bomber non avrà messo nero sul bianco. Per evitare problematiche per il futuro, difficilmente Osimhen firmerà contratti contro la sua volontà. Per questo bisognerà accontentare l’attaccante su ogni sua minima richiesta.

VICTOR OSIMHEN ALLA SSC NAPOLI, LE PAROLE DELL’ESPERTO DI MERCATO, FABRZIO ROMANO: “IERI NOTTE LO SCAMBIO TRA I DUE CLUB, ORA CI SONO ANCHE I CONTRATTI TRA LE MANI DI OSIMHEN E DEL SUO ENTOURAGE”

“Firme in arrivo per Osimhen al Galatasaray. Ieri notte è iniziato lo scambio di documenti tra i due club, ora ci sono anche i contratti tra le mani di Osimhen e del suo entourage per arrivare alle firme quanto prima e poi viaggiare a Istanbul e completare questa vicenda di mercato”