Napoli e il retroscena di mercato ai tempi di Walter Mazzarri: è ancora il grande rimpianto di De Laurentiis

Marco Verratti è ancora oggi uno dei migliori centrocampisti al mondo nonostante la sua decisione di lasciare l’Europa. Il calciatore ex Pescara e PSG si è consacrato con la maglia del club francese. Ma in realtà prima di scegliere di andare in Francia, il regista italiano è stato anche vicino al Napoli. Il patron ha svelato un retroscena sul mancato acquisto di Marco Verratti: “Io amo i registi e avevo già preso Verratti ma l’innominabile mi disse “O lui o io”. Parliamo di un grande allenatore al quale dobbiamo tanto”.

“L’innominabile”, così chiamato da ADL, era semplicemente il tecnico Walter Mazzarri. Il mister livornese è stato l’allenatore del Napoli da Ottobre 2009 sino a Giugno 2013, stesso anno in cui ha deciso di approdare allInter. Con la squadra partenopea il coach toscano è riuscito a vincere una Coppa Italia nel 2012 ed è poi ritornato nell’annus horribilis iniziato da Rudi Garcia.

Aurelio De Laurentiis però non è mai riuscito a mandare giù il mancato acquisto di Verratti, che saltò per “colpa” del tecnico di San Vincenzo. Il toscano aveva consigliato al patron di lasciare il calciatore in prestito per un anno a una squadra di Serie A al fine poi di ritrovarlo pronto per l’anno successivo. Condizione questa che, tuttavia, piaceva poco sia al Pescara (proprietario all’epoca del cartellino del calciatore) e allo stesso entourage del giocatore.

Seguendo il consiglio di Mazzarri, Verratti non è mai approdato al Napoli. Sembrava il tutto ormai quasi fatto ma invece a causa delle scelte societarie azzurre, il giovane centrocampista decise di volare a Parigi. Sicuramente Verratti è uno dei più grandi rimpianti dell’epoca De Laurentiis al Napoli.