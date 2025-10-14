Napoli e il retroscena di Rino Gattuso: favorì l’acquisto di Victor Osimhen

Il periodo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli è stato breve, ma intenso e ricco di significato. Subentrato in un momento delicato, l’ex centrocampista calabrese riuscì a restituire compattezza e orgoglio a una squadra che sembrava smarrita. In pochi mesi, seppe imprimere la sua mentalità vincente, fatta di sacrificio, disciplina e unità d’intenti.

Sotto la sua guida, il Napoli ritrovò entusiasmo e conquistò la Coppa Italia del 2020, battendo in finale la Juventus ai rigori. Quel trofeo, arrivato in un periodo di transizione e difficoltà, restituì alla piazza partenopea una gioia che mancava da tempo, consacrando Gattuso come uno degli allenatori più amati e rispettati del club negli ultimi anni.

Oltre ai risultati, Gattuso lasciò anche un’eredità importante sul piano tecnico: fu infatti tra i principali promotori dell’arrivo di Victor Osimhen, allora giovane talento del Lille. La fiducia riposta nel nigeriano, fortemente voluto dal mister, si è rivelata una scelta lungimirante.

Osimhen è poi diventato una stella assoluta, contribuendo a scrivere pagine storiche del Napoli. Nel buon esito della trattativa è stato fondamentale il mister Rino Gattuso, il quale si è addirittura reso disponibile a ridursi il suo ingaggio per comprare il calciatore.