Se parte Kim il sostituto sarà Denayer?

E’ ormai ufficiale che il nuovo allenatore del Napoli sarà Rudi Garcia. Il francese approda nella città campana per sostituire Luciano Spalletti. Il tecnico toscano non è l’unico a lasciare la città, vari saranno i giocatori che sceglieranno altre strade. Chi per fine contratto, chi per proposte più allettanti. E’ compito del nuovo mister e della società trovare dei validi sostituti.

Kim Min-jae ad oggi è uno dei giocatori che certamente non rinnoveranno il contratto e che potrebbe lasciare la città partenopea. Resta incerta però la squadra in cui militerà, Bayer Monaco e Manchester United si trovano alla finestra e cercheranno la manovra giusta per acquistare il coreano.. Il difensore è stato fondamentale per la squadra quest’anno e non sarà affatto semplice trovare un valido sostituto.

Uno dei possibili sostituti di Kim è Jason Denayer. Dal 2022 è impegnato a Dubai con la maglia dell’Al-Ahli. Il giocatore ha un alto valore tecnico, un’ottima esperienza ed è tra i difensori più veloci in circolazione. Il classe ’95, inoltre, ha già esperienza con il nuovo allenatore. I due infatti hanno lavorato insieme al Lione, squadra nella quale Denayer vanta ottimi risultati: 66 presenze, 2 goal ed 1 assist.

Nulla però è ancora certo, la campagna acquisti è ancora lontana ma sicuramente il nuovo allenatore proporrà il calciatore belga per la prossima rosa della società partenopea. Il Decreto crescita infine incentiva la possibilità di far arrivare l’ex Lione ai piedi del Vesuvio. Dopo diversi anni quindi il nome di Jason Denayer è ritornato nei radar della società azzurra.

Ciò che è certo è che, dopo aver preso la scorsa estate Kim per sostituire Koulibaly, non è detto che vada sempre bene alla società campana. Difatti l’acquisto di Kim a venti milioni è stato un vero e proprio affare di Cristiano Giuntoli. Riusciranno a rifarsi se il coreano partirà nella prossima finestra di mercato?