Se parte Lozano chi arriva?

Il Napoli molto probabilmente utilizzerà la finestra di mercato di Gennaio per gettare le basi per il prossimo anno. Difatti nel prossimo mese potremmo vedere solo un cambio nella rosa di mister Luciano Spalletti. Diego Demme sembra essere l’unico giocatore lontano da Napoli ed al suo posto potrebbe arrivare un giovane mediano. Ma si inizia a discutere su chi invece farà parte del Napoli del prossimo anno.

Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma nella prossima stagione il Napoli rinuncerà molto probabilmente ad Hirving Lozano. Il messicana non viene visto al centro del progetto partenopeo e si ragiona sui profili che potrebbero sostituirlo. Ci sono due nomi su tutti, quelli di Nicolò Zaniolo e Marcus Thuram. Giuntoli già sta monitorando questi due profili.

Secondo quanto scrive Tuttosport il Napoli segue in maniera molto attenta Marcus Thuram, figlio d’arte in scadenza con i tedeschi del Borussia M’Gladbach, per sostituire Lozano. Ecco quanto riferisce TuttoSport: “Quello di Marcus Thuram, 25enne nazionale francese nonché esterno alto del Borussia M’Gladbach, è il più caldo per l’eventuale sostituzione di Lozano: ha il contratto in scadenza a Giugno e nel prossimo mese Giuntoli potrebbe dare la stoccata decisiva”.

Per l’attaccante francese si è fatta avanti anche l’Inter. I nerazzurri seguono da un bel pò questo calciatore che sarebbe un ottimo ricambio per la batteria offensiva interista. Sulle tracce di Thuram c’è però anche la spietata concorrenza del Bayern Monaco che cerca un attaccante che già conosce la Bundesliga e possa adattarsi perfettamente al proprio gioco.

Nel caso in cui per il Napoli non andasse in porto il colpo Thuram, occhio a Nicolò Zaniolo della Roma. Giuntoli sembra aver già contattato l’agente del giocatore per riportare alla famiglia Zaniolo l’interessamento della società partenopea. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e sopratutto capiremo se Hirving Lozano lascerà Napoli, chi prenderà il suo posto.