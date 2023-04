Se parte Osimhen pronto l’assalto a Hojlund

Il Napoli prepara la prossima gara di Serie A contro il Milan di mister Stefano Pioli. In un clima teso per la prossima sfida i partenopei dovranno rinunciare a Victor Osimhen. Il futuro del attaccante nigeriano è in dubbio, il mercato estivo potrebbe portare offerte mostruose per portarlo via da Napoli. Molto probabilmente l’entourage del calciatore e la società probabilmente tra qualche mese si vedranno per capire quale sarà il futuro del numero nove azzurro.

Il centravanti potrebbe o rinnovare o partire per un top club europeo. Per non farsi trovare impreparati, allora la dirigenza azzurra sta monitorando vari profili di attaccanti per sostituire Victor. Il possibile sostituto si Osimhen potrebbe arrivare dalla Serie A, il nome caldo è quello di Rasmus Hojlund. Secondo Tuttosport il Napoli starebbe già chiedendo informazioni.

Con il tesoretto che il Napoli guadagnerebbe della cessione di Osi, la dirigenza proverebbe l’assalto sul bomber danese. Ecco cosa ha scritto il giornale sportivo in merito a questa trattativa: “Aurelio De Laurentiis darà mandato a Cristiano Giuntoli di trovare un nuovo centravanti e il Napoli ha già individuato da tempo il suo obiettivo in Hojlund dell’Atalanta. Il danese, che in Nazionale ha realizzato 5 gol nelle ultime due gare, viaggia già verso una valutazione intorno ai cinquanta milioni“.

La cifra non spaventerebbe affatto il club partenopeo in quanto dalla cessione di Osimhen arriverebbero nelle casse azzurre più di centoventi milioni di euro. Hojlund sembra essere il profilo perfetto per sostituire il nigeriano. Il danese ha un gran fisico, ha un ottimo scatto ed è dotato di buona tecnica. E’ freddo in aria e sa giocare con la squadra.

Hojlund ha giocato in questa sua prima stagione in Serie A ventisette partite segnando in sette occasioni. E’ riuscito a timbrare il cartellino anche nella partita giocata in Coppa Italia. Nelll’Atalanta è riuscito a colmare l’assenza di Duvan Zapata degli ultimi mesi che è stato fuori per infortunio.