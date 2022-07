Se parte Zielinski ecco chi arriva

Manca circa un mese alla fine del calciomercato estivo e tutte le squadre cercano i rinforzi giusti per avere un organico competitivo. Il Napoli quest’anno ha fatto una vera e propria rivoluzione, sono partiti i pilastri della formazione azzurra: Insigne, Mertens, Koulibaly e non solo. La società partenopea si è fiondata sul mercato per cercare di rimpiazzare al meglio questi giocatori.

L’unico reparto che non è stato ancora modificato è il centrocampo ma probabilmente sarà così ancora per poco. Piotr Zielinski è un oggetto dei desideri della squadra inglese del West Ham, il presidente Aurelio De Laurentis ha fissato il prezzo per il polacco: serve una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il West Ham ci pensa e prepara una maxi offerta irrinunciabile da 40 milioni per il centrocampista del Napoli. Nel frattempo la società azzurra si guarda intorno e cerca un possibile sostituto di Zielinski, in cima alla lista c’è il nome di Dominik Szoboszlai.

Szoboszlai è un calciatore ungherese, centrocampista del Lipsia. Questo giocatore agisce sulla trequarti, più giocare sia al centro che sulla fascia sinistra ma all’occorrenza può giocare anche da mezzala nel centrocampo a tre. Il suo cartellino si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro. Quest’anno il classe 2000 ha giocato 45 partite tra tutte le competizioni ed ha timbrato dieci volte il cartellino.

Le altre opzioni sono: Giovani Lo Celso del Tottenham e Antonin Barak del Verona. La pista più semplice è sicuramente il centrocampista ceco dell’Hellas che viene valutato circa 15 milioni. Per Lo Celso, invece, l’unica opzione fattibile è quella del prestito ma il Tottenham dovrebbe accollarsi una parte dello stipendio dell’argentino. Riuscirà il Napoli, se partisse Zielinski, a trovare un giocatore di talento per sostituirlo?