Se pensi che la tua giornata stia andando male guarda queste foto e ti ricrederai

Pensi di star avendo una brutta giornata e credi di essere perseguitato dalla sfortuna? Guarda queste selezione di immagini e capirai che può esserci davvero di peggio che una semplice giornata “no”.

Immagina ad esempio di esserti recato all’ATM, aver inserito la tua carta di credito per ritirare del contante, e che la macchina trattenga invece una delle banconote, magari quella dal valore più alto, distruggendola completamente come nella foto qui sotto:

Oppure immagina che proprio quella carta di credito, magari dopo aver vissuto da poco il brutto episodio del contante, ti cada all’interno di un water in un bagno pubblico, come successo all’utente che ha deciso di postare una prova dell’accaduto…

Altra sfortuna abissale sarebbe invece pensare di risparmiare qualche soldino facendosi da soli la tinta a casa, ma che questa esploda improvvisamente imbrattando praticamente tutto il bagno:

O ancora, pensa di aver appena finito il tuo turno di lavoro in cucina, come successo al nostro sfortunato amico, e di far cadere per sbaglio l’intera riserva di uova per terra, e dunque di doverla anche ripulire da solo!

Infine, immagina di star portando a casa il famoso ragù di tua nonna, che tutti i tuoi familiari stanno aspettando con trepidazione…ma ecco che la vettura davanti a te frena improvvisamente, così da far cascare tutto nell’auto…Diresti ancora di star passando una giornata no?