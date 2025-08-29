Napoli, Zazzaroni svela: “Il club azzurro stamattina era tornato su Dovbyk”. Sarebbe stato il sostituto di Hojlund

Il Napoli continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare l’attacco. Dopo l’infortunio di Lukaku, la società ha messo nel mirino Rasmus Hojlund del Manchester United, un profilo giovane, fisico e con margini di crescita. Il danese sarà il nuovo attaccante ma, nella mattinata di oggi, sono sorti problemi.

Nelle ultime ore, infatti, si era registrata una frenata nella trattativa per Hojlund. Proprio per questo il club azzurro si è mosso su un’alternativa concreta: Artem Dovbyk della Roma. L’ucraino, reduce da una buona stagione in giallorosso dopo essere stato capocannoniere della Liga a Girona, è un profilo che piace per esperienza e capacità realizzative.

NAPOLI, DOBVIK IN CASO DI PROBLEMATICHE PER HOJLUND: IL RETROSCENA DI IVAN ZAZZARONI

La formula ipotizzata sarebbe simile a quella studiata per Hojlund, con un prestito oneroso e diritto di riscatto, anche se la Roma preferirebbe monetizzare subito con una cessione definitiva. A rivelarlo è stato Ivan Zazzaroni.

“La stanno chiudendo. Napoli-Hojlund quasi sistemata dopo un incontro con il rappresentante italiano del giocatore non ancora concluso. Il Lipsia c’era eccome al punto che in mattinata il Napoli era tornato su Dovbyk, che potrebbe andare al Milan”.