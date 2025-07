Se salta Ndoye, Il piano B del Napoli è Sterling

Continuano le trattative in entrata per il Napoli che è alla ricerca di un altro esterno d’attacco da regalare ad Antonio Conte. Il nome più caldo resta quello di Dan Ndoye del Bologna, per il quale la squadra di De Laurentiis ha già fatto almeno un’offerta che è però stata prontamente rifiutata dai rossoblù. Se non dovesse essere possibile affondare il colpo Ndoye, il Napoli sarà costretto a virare altrove.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbero state delle conversazioni informali tra intermediari del Napoli e agenti di Raheem Sterling, per capire se ci sono dei margini per aprire una trattativa con il Chelsea, impegnato, dopo la vittoria del Mondiale per Club, nello sfoltimento della rosa.

I londinesi sarebbero intenzionati a cedere Sterling in prestito solo dopo la metà di agosto, cioè solo qualora ai Blues non arrivino offerte congrue. Lo scoglio principale, però, resta il suo onerosissimo ingaggio che si aggira sui 19 milioni di euro: insostenibili per qualsiasi club, Napoli compreso.

Il Chelsea, consapevole di tale difficoltà, pur di favorire la sua partenza in prestito sarebbe disposto a pagare fino al 40% dello stipendio dell’attaccante inglese, che significherebbe comunque per il Napoli sobbarcarsi il restante 60% che ammonta sugli 11 milioni di euro.

Difficoltà economiche a parte, si attende comunque che il Napoli faccia un rilancio per Ndoye. L’ultima offerta era stata di 9 milioni per il prestito, 26 milioni per l’obbligo di riscatto e 5 milioni di bonus: il club di Saputo ha però detto di no.