Se salta Paredes può arrivare Pjanic alla Juventus

Miralem Pjanic potrebbe finire per essere il ripiego dei bianconeri nel caso in cui saltasse Paredes alla Juventus

Più Miralem Pjanic che Douglas Luiz. Nel caso in cui saltasse il trasferimento di Leandro Paredes in bianconero, auspicabile come cosa, la Juventus si butterebbe immediatamente su Miralem Pjanic.

Il bosniaco sarebbe la seconda scelta giusta e a poco costo che i bianconeri prenderebbero come regista nel caso in cui non dovesse arrivare la fumata bianca per il centrocampista argentino del Paris Saint Germain.

Costi non troppo elevati

Nel caso in cui la Juventus dovesse scegliere di riprendere il bosniaco, sarebbe per non spendere troppo e rimandare il problema regista alla prossima sessione. In quel caso, però, i bianconeri dovrebbero agire a stagione in corso e sembra difficile pronosticare cosa potrebbe accadere. Trattare con altre società a stagione in corso è sempre difficile e se non hai i soldi, tanti soldi, rischi di non cavare un ragno dal buco. La trattativa per Dusan Vlahovic fa da testimone per questo genere di discorso.

Ancor più facile sarebbe la via tra un anno, con gli eventuali ritorni dai prestiti dei giovani che potrebbero ritrovarsi ad essere inseriti in pianta stabile nella rosa. Tra un anno scadrà anche il contratto di Adrien Rabiot, con i bianconeri che non hanno intenzione di rinnovare il suo oneroso contratto. Il giocatore percepisce più di 7 milioni di euro, cifra ritenuta fin troppo elevata e che da Torino preferirebbero investire su altri profili. Una cosa è sicura: il francese questa stagione resterà o almeno, salvo clamorosi colpi di scena.