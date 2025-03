Se salta Thiago Motta può andar via anche Giuntoli

Thiago Motta è, per ora, saldo sulla panchina della Juventus ma il rischio esonero è concreto. Dovesse andar via il tecnico italo-brasiliano, rischia anche Cristiano Giuntoli

Dopo la pesante sconfitta della Juventus contro la Fiorentina domenica scorsa, la dirigenza bianconera ha ancora pubblicamente sostenuto l’allenatore Thiago Motta come l’uomo che guiderà il club verso il riprendersi. Motta e il team dirigenziale si sarebbero incontrati lunedì per una chiacchierata a pranzo su cosa non andava, con Cristiano Giuntoli che ha fornito quella che è stata descritta come un’analisi “fredda, oggettiva e approfondita”.

Anche Cristiano Giuntoli, attualmente, sarebbe a rischio e, nel caso in cui venisse esonerato Thiago Motta, potrebbe salutare anche lui. Un rischio che la Juventus non vuole prendersi, considerando che sta ancora lottando per entrare in Champions League. La stagione, però, è arrivata a non avere quasi stimoli. Dopo le disfatte di Champions e Coppa Italia, rispettivamente contro PSV Eindhoven ed Empoli, la pazienza dei tifosi è finita e solo un miracolo potrà salvare Thiago Motta dall’addio a fine stagione.

Rischio concreto

Una sconfitta, ma anche un pareggio, al ritorno della Juventus dalla pausa per le nazionali contro il Genoa potrebbe significare la fine della prima stagione di Motta al timone della squadra bianconera. Per quanto Giuntoli abbia sostenuto Motta sulla stampa dopo le recenti sconfitte come quella dello scorso weekend contro la Fiorentina e il fatto che il club non volesse licenziare un allenatore in corso di stagione, c’è anche la consapevolezza che i punti persi in modo continuo renderanno la loro corsa al quarto posto ancora più difficile.

Soprattutto quando si tratta di un Genoa che ha ottenuto solo tre vittorie da fine gennaio. La fiducia è quindi diventata limitata nel tempo, con la dirigenza diventata più presente ma anche più pressante e non vuole esporsi a ulteriori imbarazzi.