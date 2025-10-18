sabato, Ottobre 18, 2025
Torino-Napoli è la partita degli ex. Esposito: “Un calciatore faceva arrabbiare Antonio Conte”

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Antonio Conte fonte foto: Di Clément Bucco-Lechat - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45172943
Cyril Ngonge ha giocato nel secondo tempo contro il Napoli, la squadra che avrebbe dovuto lanciarlo definitivamente ma dove non è mai riuscito a lasciare il segno. Oggi, con la maglia del Torino, l’esterno belga sembra un altro giocatore: più maturo, determinato e protagonista nel progetto tecnico di Marco Baroni, che gli ha dato fiducia e continuità.

In molti hanno analizzato la sua rinascita, tra cui il giornalista Paolo Esposito, conduttore della trasmissione Area di Rigore, che ha più volte sottolineato come a Torino Ngonge abbia trovato l’ambiente ideale per esprimersi.

Secondo Esposito, l’ex azzurro è la dimostrazione che il talento, se accompagnato da equilibrio e fiducia, può riemergere anche dopo un’esperienza deludente. Ai microfoni di AreaNapoli.it, ha dichiarato: “Antonio Conte non vedeva Ngonge, ma io ho scoperto che la colpa era anche del calciatore belga”.

“Antonio Conte si arrabbiava con Cyril Ngonge perché il calciatore non seguiva del tutto le disposizioni del trainer partenopeo, soprattutto, perché non tornava, non ripiegava quando il pallone lo avevano gli avversari”.

