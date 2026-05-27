Se Vincenzo Italiano siederà sulla panchina del Napoli, potrebbe già avere la prima richiesta

Il Napoli e Vincenzo Italiano potrebbero a breve ufficializzare il contratto che porterebbe a sancire il successore di Antonio Conte. Dopo una stagione falcidiata da tanti infortuni che si è chiusa con il secondo posto, il club partenopeo starebbe valutando con attenzione il profilo dell’ex allenatore di Bologna e Fiorentina, considerato uno dei candidati più credibili per guidare il rilancio della squadra. La società sarebbe alla ricerca di un tecnico capace di portare idee chiare, organizzazione tattica e continuità di rendimento.

L’eventuale arrivo di Italiano potrebbe però non essere l’unica novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato da indiscrezioni raccolte da AreaNapoli.it, tra i nomi accostati al Napoli emerge infatti quello di Remo Freuler, centrocampista svizzero attualmente al Bologna. Secondo le indiscrezioni di mercato, il giocatore potrebbe seguire il tecnico in una nuova esperienza in Campania.

Freuler, nato nel 1992, sarebbe un’opportunità interessante dal punto di vista economico. Il suo contratto con il Bologna è infatti in scadenza il prossimo 30 giugno, elemento che consentirebbe al Napoli di valutare un acquisto a parametro zero. L’ipotesi sarebbe quella di un accordo annuale, utile a garantire esperienza immediata senza un investimento eccessivo.

Dal punto di vista tecnico, il centrocampista rappresenterebbe una soluzione affidabile per la mediana azzurra. Forte di una lunga esperienza in Serie A, maturata soprattutto negli anni trascorsi con l’Atalanta, Freuler ha dimostrato qualità nella gestione del gioco, equilibrio tattico e capacità di lettura delle situazioni di gara e sarebbe uno dei calciatori rossoblù che Italiano vorrebbe con sé nella nuova avventura al Maradona.

Il primo passo sarà ovviamente quello di fare l’annuncio di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli. A seguire, ci saranno dei colloqui tra De Laurentiis, Manna e Italiano per capire quali calciatori sarebbe funzionali al Napoli 2026/2027 e magari oltre a Freuler potrebbero interessare altri elementi del Bologna.