Se Zielinski parte, ecco due nomi che potrebbero sostituirlo

Piotr Zielinski non è ancora sicuro del suo futuro. Il polacco potrebbe rinnovare a ribasso oppure decide di partire per una nuova avventura. Su di lui ci sono i fari dell’Arabia che incombono minacciosi. Per ora il centrocampista sembra voler restare a Napoli ma nulla è certo. Il polacco non è l’unico giocatore del Napoli che ha ricevuto proposte dall’Arabia, difatti anche Lozano ed Osimhen sono finiti sotto i riflettori orientali.

Aurelio De Laurentiis è in una posizione d’attesa e attende sviluppi per questi calciatori. I manager stanno lavorando e potrebbero portare da un momento all’altro offerte choc al Napoli che sarebbe quasi obbligato ad accettare. D’altra parte invece il presidente partenopeo si è mosso sul mercato per individuare i possibili sostituti dei partenti.

Dopo che Lazar Samardzic ha firmato con l’Inter, il possibile erede di Zielinski potrebbe arrivare alla Spagna. Il calciatore in questione è Gabri Veiga, spagnolo classe 2002 del Celta Vigo che può lasciare il club galiziano con un assegno da trenta/trentacinque milioni di euro. Cifra che il patron azzurro spenderebbe senza problemi vista la giovane età e il gran talento del calciatore del Celta Vigo.

Un altro nome che piace tanto alla società partenopea è quello di Teun Koopmeiners. Il calciatore olandese ha disputato due ottime stagioni nell’Atalanta. Ha dimostrato di saper far tutto in mezzo al campo. Puó giocare da mediano, da mezz’ala ed anche da trequartista. Ha una grande tecnica ed è dotato di un’ottima visione di gioco. L’Atalanta lo valuta circa quarantacinque milioni di euro.

In entrambi i casi il Napoli farebbe un gran colpo a centrocampo. Non ci resta che aspettare le mosse delle squadre arabe che già hanno convinto tanti calciatori a vestire le loro maglie.