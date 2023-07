Se Zielinski saluta il Napoli vuole Koopmeiners

Piotr Zieliński sembra essere vicino all’addio dal Napoli. Un saluto amaro per i tifosi partenopei che hanno gioito in diverse occasioni grazie alle giocate del polacco. Ci sono le offerte dall’Arabia e sopratutto il pressing della Lazio di Sarri che fanno gola al giocatore ex Empoli. Non è ancora detta però l’ultima parola visto che ADL cerca l’accordo per il rinnovo.

Zieliński è arrivato al Napoli nel 2016, dopo aver impressionato con le sue prestazioni nella squadra dell’Empoli. Sin da subito, si è guadagnato la fiducia dell’allenatore e dei tifosi grazie alla sua abilità tecnica, visione di gioco e determinazione. Nel corso degli anni, il centrocampista ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori del suo ruolo in Serie A, contribuendo con gol e assist alla crescita del Napoli.

Ora, il Napoli dovrà cercare un sostituto all’altezza di Zieliński perché la probabilità che lasci la città partenopea è alta. Non sarà sicuramente un compito facile, considerando l’importanza e la qualità del giocatore polacco. La società dovrà mettere in atto una strategia mirata per rimpiazzarlo e garantire la continuità di successi per la squadra.

Ci sono tre nomi come papabili eredi di Zielinski. I calciatori in questione sono: Gabri Veiga, Samardzic e Koopmeiners. Secondo ciò che scrive Repubblica il nome che piace di più ad ADL è quello del centrocampista dell’Atalanta. Ecco cosa ha scritto il quotidiano su questa vicenda sportiva:

“Si sta invece avvicinando ai titoli di coda la lunga avventura azzurra di Zielinski, che (dopo quella della Lazio) ha ricevuto un’offerta sontuosa dall’Arabia Saudita. Il polacco è in uscita e De Laurentiis sogna di sostituirlo con Teun Koopmeiners, già richiesto da tempo all’Atalanta. L’olandese garantirebbe qualità e quantità, utile pure per proteggere meglio la difesa”.