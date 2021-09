Seat Music Awards, quattro premi per Sangiovanni: il cantante non riesce a trattenere l’emozione

Sangiovanni, vincitore della categoria canto di Amici 20, è sicuramente l’artista del momento. Il ragazzo lo abbiamo conosciuto durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e ha fatto appassionare molti telespettatori. Durante i Seat Music Awards, il cantante ha ricevuto parecchi premi e non è riuscito a contenere l’emozione.

QUATTRO PREMI PER SANGIOVANNI – In questi giorni a Verona si sono svolti i Seat Music Awards, andati in onda poi sulla Rai. Delle serate dedicate alla musica e alla premiazione degli artisti che stanno facendo la storia e che sono in cima alle classifiche. Tra questi anche il giovane cantante, di soli 18 anni.

Il vincitore della categoria canto e secondo classificato ha ricevuto ben quattro premi: tre per i singoli Malibù, Tutta la notte e Lady e uno per l’album intitolato Sangiovanni. Il ragazzo è rimasto spiazzato non solo per i premi ricevuti ma per l’accoglienza del pubblico tra applausi e urla.

Per questo motivo, il ragazzo non ha saputo trattenere l’emozione e si è bloccato. In suo soccorso, però, sono arrivati i presentatori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Conti ha messo una mano sulle spalle del ragazzo e l’ha esortato a ringraziare il pubblico e a sciogliere un po’ il ghiaccio.

A quale punto, Sangiovanni si è ripreso e ha ringraziato tutti per i premi e per l’affetto: “Questo è amore, il mondo ha bisogno di amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso”. Insomma, una serata ricca di sorrisi e premi per un giovane ragazzo di 18 anni. Il momento è diventato virale sui social e i fan hanno accolto le sua parole con gioia.