Sebastiano Sarno: “Osimhen alla Juventus? Difficile, anche per gennaio”

Sebastiano Sarno, esperto di calciomercato, è stato ospite di Radio Capri durante il programma Bordocampo, dove ha discusso di una delle voci più calde del momento a Napoli: l’interessamento della Juventus e del Chelsea per Victor Osimhen.

Operazione difficile

Secondo Sarno, queste voci non sono nate da contatti concreti, piuttosto dall’esigenza della Juventus di cercare un nuovo attaccante, soprattutto se Dusan Vlahovic dovesse partire. Sarno ha spiegato che il tecnico bianconero Thiago Motta preferirebbe un attaccante diverso da Vlahovic, già cercando alternative in estate come Joshua Zirkzee.

Tuttavia, l’operazione per Osimhen a gennaio appare improbabile: anche se Vlahovic fosse ceduto, la Juventus avrebbe difficoltà ad acquisire un giocatore così costoso senza vendite importanti. Sarno ha concluso affermando che, secondo lui, sia Vlahovic che Osimhen resteranno nei rispettivi club fino a giugno.

In merito alla clausola rescissoria di Osimhen, che non si applica per i club italiani, Sarno ha spiegato che il Napoli non intende privarsi del suo attaccante per una cifra inferiore, soprattutto a gennaio.

Inoltre, Thiago Motta non sembra particolarmente interessato al profilo di Osimhen, preferendo un attaccante più adatto al gioco di squadra come Zirkzee. Questo rende l’ipotesi di un trasferimento di Osimhen alla Juventus ancora più remota, considerando che sarebbe quasi impossibile avere sia lui che Vlahovic in rosa. Sarno è stato chiaro: “Non accadrà mai”.