Sebino Nela: “Fossi in Victor Osimhen andrei a giocare in Premier League”

L’ex calciatore della Roma, Sebino Nela, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e del suo attaccante, Victor Osimhen. Nela ha esaltato l’attaccante azzurro esprimendo un suo parere e consiglio per il bomber nigeriano: “Fossi nell’attaccante del Napoli, andrei a giocare in Premier League. Confido nelle decisioni dei calciatori“.

Victor Osimhen è attualmente uno dei calciatori più forti al Mondo. Proprio qualche giorno fa, l’attaccante aveva dichiarato il suo sogno di giocare, prima o poi, nel campionato inglese: “Do il massimo per raggiungere i miei obiettivi e magari per giocare in Premier un giorno, ma mi sto godendo il momento“.

Nela ha poi dichiarato: “Il Napoli, nei quarti di Champions League, pescherà il Benfica“. Nel frattempo la squadra di Luciano Spalletti deve cercare di passare il turno contro l’Eintracht Francoforte.