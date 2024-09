Seconda edizione a Sorrento del NAIF Balfolk Festival

Sarà lo straordinario scenario di Sorrento a ospitare la seconda edizione del NAIF Balfolk, festival di danze e culture francesi ed europee. Dopo il pienone registrato lo scorso anno al Campus Principe di Agerola (provincia di Napoli), quest’anno si replica da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre, per trascorrere un week end all’insegna delle danze e della convivialità.

Che cos’è il NAIF

Il NAIF è un festival di balfolk organizzato dall’associazione culturale ‘Neapolis Balfolk’, sorta nel 2018 e diretta da ballerini che hanno partecipato a Festival in tutta Italia ed appassionati di danze della tradizione francese ed europea. Il NAIF è il risultato di anni di studio, ricerche, conoscenze e promozione. Inoltre, sono previsti, oltre a concerti e musica dal vivo, anche più workshop aperti a tutti i livelli. Verranno infatti organizzate attività didattiche per chi si avvicina per la prima volta a queste danze ed anche per chi vuole approfondire, essendo già in possesso di conoscenze di base. Non mancheranno, infine, anche attività culturali come delle escursioni, atte a promuovere le meraviglie del territorio.

Dove si terrà la seconda edizione del NAIF

Dopo aver ospitato oltre 200 ballerini e ben 9 gruppi musicali lo scorso anno, quest’anno il Festival si è ingrandito poiché si terrà presso sala di Villa Maravì a Sorrento, che potrà ospitare oltre 300 persone. Per chi “viene da lontano”, sono disponibili numerosi alloggi in convenzione con il Villaggio “Santa Fortunata”.

Quando si terrà la seconda edizione del NAIF e come raggiungere la location

La seconda edizione del NAIF comincerà venerdì 11 ottobre alle ore 18.30 e terminerà domenica 13 ottobre 2024 alle ore 19.00. Sarà possibile raggiungere la struttura da tutti i punti nevralgici. In aereo, giunti all’aeroporto di Napoli Capodichino, si potrà proseguire con l’Alibus per la stazione di Napoli centrale o porto e da qui è possibile proseguire per Sorrento con i treni della Circumvesuviana o con il Campania Express (qui tutte le informazioni) oppure dal Molo Beverello si può arrivare via mare grazie al ‘Metrò del Mare’. Direttamente dalla stazione di Sorrento partono autobus della SITA BUS che fermano a pochi metri da Villa Maravì e dal Villaggio Santa Fortunata. Inoltre il Villaggio Santa Fortunata prevede un servizio navetta attivo tutto il giorno.

Per maggiori informazioni sulle band che parteciperanno, sui costi e su tutti i dettagli del programma è possibile visitare la sezione ad hoc dedicata al Festival sul sito di Neapolis Balfolk.