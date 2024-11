Seconda puntata de La Talpa: eliminato Marco Melandri, sospetti su Elisa Di Francisca

Lunedì 11 novembre è andata in onda la seconda puntata de La Talpa, il reality show di Canale 5 condotto da Diletta Leotta. La serata è stata animata dalle tensioni tra Gilles Rocca e Alessandro Egger, ma il momento clou è stato l’eliminazione di Marco Melandri, il secondo concorrente a lasciare il gioco dopo Ludovica Frasca, ora nuova opinionista del programma.

Melandri è stato eliminato dopo aver ottenuto il punteggio più basso nel test finale composto da quindici domande sull’identità della “talpa” nascosta tra i concorrenti.

I sospetti del pubblico

Con l’uscita di Melandri, restano in gara Gilles, Alessandro, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti, Lucilla Agosti, la coppia Andres Muller e Veronica Peparini, ed Elisa Di Francisca. Proprio su quest’ultima si sono concentrati i sospetti del pubblico. Durante la puntata, infatti, è emerso un indizio intrigante: un tatuaggio sul piede della Di Francisca, molto simile al logo del programma, che ha subito attirato l’attenzione degli spettatori.

Inoltre, nel corso della puntata, un ulteriore dettaglio ha alimentato il mistero. I concorrenti hanno ricevuto l’indizio “La amate”, che secondo alcuni spettatori potrebbe invece riferirsi alla parola “Lamate” e, per associazione, richiamare la scherma, sport in cui la Di Francisca eccelle come ex schermitrice. Questa interpretazione ha rafforzato i sospetti che proprio lei possa essere la “talpa”.

Nonostante i segnali puntino verso la Di Francisca, la sua vera identità rimane avvolta nel mistero. Per avere certezze, non resta che attendere la prossima puntata, quando nuovi indizi potrebbero svelare di più sull’identità del sabotatore.