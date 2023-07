Secondo Garcia: “Zanoli? Per ora rimane. Su Faraoni…”

Il tecnico francese sembra aver bloccato, per ora, la cessione di Zanoli con la volontà di poterlo provare a stagione iniziata

Con il Napoli pronto a svolgere la seconda parte del ritiro in quel di Castel di Sangro, si ci aspetta di vedere con curiosità quello che sarà il futuro della squadra di Rudi Garcia. Il neo tecnico francese sta preparando la nuova stagione nei minimi dettagli, con un occhio attento al mercato.

Infatti, l’allenatore francese avrebbe già bloccato la cessioni di Zanoli perché vorrebbe valutarlo proprio in questa seconda parte di ritiro tanto che Faraoni potrebbe non essere alla fine preso per lasciar spazio al giovane terzino. Nel caso in cui però partisse, l’esterno dell’Hellas Verona verrebbe istantaneamente bloccato e preso dai partenopei come raccontato dal Corriere dello sport: “Garcia ha bloccato Zanoli e vorrà valutarlo anche a Castel di Sangro, ma Faraoni (31) del Verona resta un’idea qualora alla fine si decidesse di far partire in prestito l’esterno. Potrebbero partire anche Gaetano e Zerbin”.

Intanto Garcia sul mercato…

In una recente conferenza stampa l’allenatore ha confermato le necessità sul mercato: “Sarà difficile trovare un difensore. Al momento non è ancora arrivato nessuno e non è facile trovare una soluzione. L’importante, però, è che arrivi qualcuno. Se non succederà farò affidamento sui 3 difensori che ho in squadra. Gioco con 2 centrali, quindi andrà bene anche così”.

Poi continua: “Cerchiamo un giocatore che sappia adeguarsi al nostro gioco, che non abbia paura di avanzare e lasciare campo alle spalle. Il centrale di sinistra è un ruolo difficile in cui trovare il profilo giusto”.