Secondo l’Équipe, Barcellona e Juventus lavorano a uno scambio Dybala-Griezmann

Il Barcellona e la Juventus hanno iniziato a prendere contatti per avviare uno scambio tra Antoine Griezmann e Paulo Dybala. È quanto riportato stamattina dal quotidiano francese “L’Équipe”. I blaugrana stanno continuando, dunque, a cercare di disfarsi del classe 1991 che sin da subito non è mai riuscito a convincere il proprio allenatore né i senatori dello spogliatoio catalano.

Nei giorni scorsi si era già parlato anche di una trattativa con l’Atlético Madrid per riportare Griezmann alla base in cambio di Saúl, ma l’avversione dei tifosi rojiblancos ha fatto sì che la trattativa saltasse subito e ha obbligato il Barcellona a guardarsi attorno per poter piazzare il proprio attaccante.

Secondo quanto riporta il giornale francese, la conversazione tra il Barcellona e la Juventus è appena iniziata e non sono trapelati ulteriori dettagli sull’operazione. In ogni caso, le due dirigenze sono in ottimi rapporti sia dopo lo “scambio” tra Arthur e Pjanic dell’anno scorso che per la tentata partecipazione alla SuperLega.

Inoltre, tra le due squadre ci sarebbero già delle negoziazioni in corso per riportare a Torino lo stesso Pjanic che non si è ben ambientato in Catalogna e vorrebbe tornare a calcare i campi di Serie A per rimettersi in luce.

A questo punto, potrebbe farlo arrivando a Vinovo nello stesso aereo di Griezmann. La trattativa è anche subordinata all’eventuale rinnovo di contratto di Paulo Dybala, in quanto l’argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e c’è bisogno di capire cosa vorrà farne del suo futuro: se rimanere a Torino o se accettare il Barcellona che, com’è noto, lo corteggia da tempo.