Secondo SportItalia, Tonelli sarebbe a un passo dal Lecce

Cominciano a filtrare le prime indiscrezioni di mercato in casa Napoli, nonostante l’apertura ufficiale del calciomercato sia a gennaio. Ma, si sa, si lavora sottotraccia mesi prima.

Secondo SportItalia, il Napoli starebbe per perdere un pezzo: si tratta di Lorenzo Tonelli, finito ai margini prima con Ancelotti e con Gattuso poi. Soltanto con Sarri ha avuto qualche chance in più per giocare, ed ha anche segnato qualche gol. Ricordiamo soprattutto quello a tempo scaduto contro la Sampdoria che regalò i tre punti alla squadra di Sarri.

L’ex difensore dell’Empoli, pupillo appunto di Maurizio Sarri, sarebbe a un passo dal Lecce che vorrebbe rinforzare la sua difesa, rea di subire troppi gol nonostante un buon duo di centrali difensivi composto da Lucioni e Rossettini.

Il difensore, con un passato anche alla Sampdoria, si trasferirebbe già a gennaio considerando che il Napoli avrebbe già i 4 centrali da poter far girare nel corso della stagione.

Si tratta di Koulibaly e Manolas in primis e, poi, come riserve Maksimovic e Luperto. Insomma, per Tonelli non c’era proprio posto in casa azzurra.