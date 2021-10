Secret Story, Luca Onestini: bacio passionale con Cristina Porta

Luca Onestini in questi giorni ha dimostrato di aver dimenticato totalmente Ivana Mrazova, dopo quattro anni di storia d’amore. L’ex gieffino sta affrontando una nuova esperienza a Secret Story, reality spagnolo, ha avviato un’amicizia speciale.

LA PASSIONE CON CRISTINA PORTA – Già nei giorni scorsi, Onestini si era parecchio avvicinato a Cristina Porta, giornalista spagnola. Il loro è sembrato subito un rapporto molto passionale, che entrambi hanno voluto coltivare. Infatti, stanno girando sui social diversi contenuti tra foto e video inerenti ai due ragazzi; l’ultimo ha suscitato parecchie critiche.

BACIO PASSIONALE IN DIRETTA – L’ex tronista bolognese, durante un gioco all’interno del reality, deve aver perso la testa per Cristina poiché di punto in bianco l’ha presa con foga e l’ha baciata. Un vero bacio passionale alla francese che ha suscitato anche qualche polemica sul web. Sicuramente un bacio del genere non ha nulla a che vedere con Ivana, la quale sembrerebbe solo un bel ricordo.

Cristina Porta, infatti, è una giovane giornalista spagnola che lavora proprio per Mediaset “Spagna”. La donna ha raggiunto la popolarità grazie alla trasmissione ‘Butterfly Hunter’, in cui ha intervistato alcuni vip molto famosi come Ricky Martin e Antonio Banderas.

LE CRITICHE – Il ragazzo ha deciso di seguire le orme del fratello, il quale ha partecipato alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Luca ha ricevuto parecchi critiche in merito poiché proprio qualche settimana prima dell’inizio del reality aveva dichiarato di non volerne più fare parte. Strategia?