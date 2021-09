Secret Story, Luca Onestini parla della fine della sua storia con Ivana Mrazova nel reality spagnolo

Luca Onestini, finita la sua storia d’amore con Ivana Mrazova, ha deciso di intraprendere una nuova avventura partecipando a Secret Story, un reality spagnolo. L’ex gieffino, infatti, sembrerebbe aver seguito le orme del fratello Gianmarco e lanciato a capofitto nel mondo dei reality show spagnoli. Proprio in quell’occasione, il ragazzo ha fatto delle importanti dichiarazioni su Ivana Mrazova.

LA FINE DELLA STORIA CON IVANA – Come ormai tutti sapranno, Luca Onestini e Ivana Mrazova non sono più una coppia. La loro storia è durata quattro anni ed è apparsa molto bella e pura anche agli occhi dei fan. Purtroppo alcune settimane fa, proprio Onestini con un lungo post ha spiegato di non essere più legato alla modella ceca. Nel reality spagnolo, Luca ha parlato nuovamente della rottura con Ivana. Ecco cosa ha dichiarato:

“Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Sì, adesso sono molto triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo così tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una storia d’amore incredibile. Vivevamo insieme, ma ho vissuto il lockdown da solo a casa perché lei è partita.

Perché mi ha lasciato? Dovete chiederlo a lei, io non le ho fatto nulla. Non mi ha accusato di nulla, mi ha solo detto che sono successe tante cose. Lei è la donna più bella che io abbia mai conosciuto. Poi era anche una brava ragazza ovviamente. Le relazioni possono finire, ma questo è quello che penso. La nostra relazione può anche essere finita, ma quello che credo resta lo stesso. Lei per me è davvero bellissima dentro e fuori“.

Insomma, nonostante la modella abbia deciso di lasciare l’ex gieffino, per Luca rimane comunque l’affetto e la stime consolidata in questi quattro anni di relazione. Cosa ci sarà davvero dietro la rottura?