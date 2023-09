Seedorf e il miglior calciatore di sempre: “Non Ronaldo e nemmeno Lionel Messi”

L’ex calciatore di Inter e Milan, Clarence Seedorf, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso un suo parere sul miglior calciatore di sempre, accantonando, a sorpresa, non solo Diego Armando Maradona, ma anche Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ecco i principali aspetti evidenziati.

“Lo so che voi giornalisti spesso parametrate tutto con i titoli vinti, ma come ho sempre detto in diverse interviste, per me il giocatore più forte che io abbia mai visto e conosciuto sul campo, è Ronaldo il Fenomeno”.

“A Cristiano Ronaldo non va tolto nulla di quello che ha fatto nel corso di un carriera fantastica, ha vinto tantissimi titoli, lui come altri. Ma Ronaldo il brasiliano era di un altro livello, ma rispetto a tutti. Io ho giocato contro Cristiano, contro Messi, contro Ronaldo il Fenomeno e tanti altri di altissimo livello che hanno vinto il Pallone d’Oro”.

“Se però mi chiedete chi è il più forte, non penso ai titoli vinti e penso solo al Fenomeno perché è di un altro pianeta semplicemente. Non va paragonato. Ci ho anche giocato insieme e quello che faceva in allenamento non si può nemmeno immaginare“, ha infine dichiarato Seedorf.