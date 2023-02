Nota come Selen, Luce Caponegro è da anni lontana dal mondo del porno. Nonostante abbia deciso di mettere un punto a quel capitolo della sua vita, recentemente la donna ha deciso di ripercorrere il suo passato. Nel parlarne, l’ex pornostar ha rivelato aneddoti che vedono protagonista non solo lei, ma anche Rocco Siffredi.

“Le donne le utilizza” – Dopo aver chiuso con il porno, nel 1999, la donna ha deciso di concentrarsi su se stessa e sul figlio Gabriele. Attualmente, come rivelato proprio da lei, si trova in una situazione “di equilibrio” dove si dice pronta ad innamorarsi ancora una volta. In una lunga intervista al Corriere della Sera, Luce ha deciso di tornare a parlare del suo passato nel mondo dei film hard e del rapporto conflittuale con un noto volto del settore.

Parlando della sua avventura nel porno, è stato inevitabile parlare di Siffredi. In passato, infatti, il pornoattore ha rivelato che proprio Selen gli avrebbe chiesto di avere un rapporto sessuale a tre con lei e l’ex marito. La donna ha così colto l’occasione per rivelare una volta per tutte la sua verità, spiegando che si tratta tutto di una bugia:

“La storia dell’amore a tre l’ha inventata per screditarmi. Io mi faccio chiamare come mi piace, sono Luce e sono Selen, che è il mio nome più noto, non tutti mi conoscono col nome di battesimo. Siccome parliamo di spettacolo e di comunicazione, per essere più incisiva devo raggiungere il numero più ampio di persone. Luce e Selen, lo ripeto, sono la stessa persona”.

Continuando a parlare dell’ex collega, Luce Caponegro ha raccontato un episodio avvenuto su un set:

“Se Rocco ama le donne? Non le ama e non le odia: le utilizza. Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui”.