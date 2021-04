Selena Gomez fa un Twitter rivolto a Mario Dragi e alla campagna vaccinale, risponde Giulia Salemi

Selena Gomez, la nota cantante e attrice americana, in particolare di origini messicane, ha scritto un post pubblicato poi su Twitter nel quale si rivolge a Mario Draghi. Inutile dire che le sue parole hanno creato polemiche e caos. E’ intervenuta anche Giulia Salemi.

IL POST DI SELENA GOMEZ SU TWITTER RIVOLTO A MARIO DRAGHI – Questo è quanto scritto da Selena Gomez: “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. Draghi Possiamo contare su di te?”. La stessa richiesta è stata fatta allo spagnolo Pedro Sanchez e al francese Emmanuel Macron.

La campagna vaccinale, inoltre, in Italia non sta andando proprio a gonfie vele, soprattutto perché mancano importanti dosi come per esempio quelle di Astrazeneca. Inoltre il vaccino Johnson & Johnson stenta a partire del tutto. Insomma in Italia si sta procedendo a rilento, anche se Roberto Speranza ha dichiarato che Maggio sarà un mese di svolta per gli italiani.

LA RIPOSTA DI GIULIA SALEMI – Giulia Salemi è intervenuta commentando: “Hy Sely, credo tu sia informata male. Qui in Italia non avanza nulla anzi… se proprio te lo devo dire in napoletano “stamm inguaiati”, love you”. Altri invece hanno dato ragione a Selena. Tra i commenti principali ci sono:

“Ha scritto a tantissimi leader mondiali INCLUSO Biden, sta chiedendo di donare quando noi avremo dosi extra a paesi che adesso non ne hanno, non sta dicendo di togliervi i vaccini”, ha scritto qualcuno. Altri invece hanno dichiarato: “A tutti quelli che non hanno capito nulla sul Vax Live e il relativo tweet di Selena a Draghi: Selena non ha menzionato Draghi “perché vediamo come la pensa”, ma perché Draghi si era già detto favorevole all’evento. Quindi è una sorta di promemoria, non di invito”.