Selena Gomez, si sposa: lei e Benny Blanco sono ufficialmente fidanzati

Immersa in un prato verde, la cantante di fama mondiale Selena Gomez ha ricevuto dal fidanzato Benny Blanco il famigerato anello. I due sono ufficialmente fidanzati.

A rendere pubblica la notizia è stata la giovane, pubblicando una serie di foto sul suo profilo Instagram e aggiungendo come descrizione al post ” forever begins now”; tradotto “il per sempre inizia da adesso”. Nelle immagini ad essere immortalato non è soltanto il bellissimo anello; ma anche il luogo della proposta; simile ad un bosco incantato. Tutto sembra essere stato curato nei piccoli dettagli.

Selena, felice ed emozionata, si mostra sul suo account con le lacrime agli occhi ed immersa nell’abbraccio del futuro marito. Sotto al post in questione, non è mancato il commento di Benny; che scrive: “Hey, aspetta, quella è mia moglie”. La gioia di entrambi è grandissima. Tra i tanti messaggi di congratulazioni ed auguri, ci sono anche quelli dei divi del mondo dello spettacolo; tra cui: Taylor Swift, Jennifer Aniston, Cardi B, Lilly Collins e tanti altri…

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2019, per motivi lavorativi. La loro conoscenza risale alla collaborazione per la canzone ” I can’t get enough”. Sin da sempre le parole spese da Selena sul cantante sono state di puro affetto. Qualche tempo fa, ha detto: “Lui è la miglior cosa che mi sia capitata”. Nonostante la notorietà della cantante e i suoi tanti successi, come la linea di cosmetici “Rare Beauty”, la trentaduenne ha affrontato molti momenti difficili.

Tra questi, la diagnosi del lupus e del disturbo della bipolarità. Tali problemi hanno condotto la giovane a trascorrere molti anni in solitudine. Da quando Benny è entrato nella sua vita, la sua esistenza è stata inondata di luce e serenità. Ora non resta che pensare alle nozze.